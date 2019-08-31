Göztepe - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de ilk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilerek son sıraya demir atan Göztepe, 9 yıl sonra döndüğü devler arenasında 2'de 2 yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor'la Ege derbisinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren golcü Jerome dışında eksik bulunmazken, konuk Denizlispor'da ise tedavisi süren orta saha Mbamba İzmir'de forma giyemedi. Saat 21.45’te başlayacak olan Ege derbisini Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.

MAÇ BAŞLADI





İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Soner, Serdar, Halil, Eren

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega



