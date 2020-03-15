Göztepe - Ç.Rizespor erteleme maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 21.haftasında oynanması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Çaykur Rizespor'un İzmir'e ulaşamaması sonucu ertelenen maç bu hafta içi oynanacak. 17 Mart Salı günü oynanacak müsabakanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
Süper Lig'in 21.haftasında oynanması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle Çaykur Rizespor'un İzmir'e hava yolu ile ulaşamaması sonucu ertelenen maç bu hafta içinde oynanacak. 17 Mart Salı günü oynanacak maçın hakemini TFF sitesi üzerinden açıkladı.
Göztepe - Ç.Rizespor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Arda Kardeşler olacak.