Göztepe çıkış arayacak

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de son 3 maçından sadece 1 puan toplayıp Avrupa kupalarına katılma yolunda avantaj kaybeden Göztepe, yarın düşme hattında yer alan Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maç saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Alpaslan, Poko, Serdar ve Atınç ile kart cezalısı Soner müsabakada forma giyemeyecek.

Sıralamada bir maçı eksik 34 puanla 8'inci basamakta yer alan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, Kasımpaşa'yı yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Son 3 haftada hesapta olmayan kayıplar yaşadıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Kasımpaşa da mutlak galibiyet için oynayacak, o yüzden zor bir maça çıkacağız. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Önemli eksiklerimiz var ama mazeretimiz olamaz. Çıkıp en iyisini yapacağız" dedi.

GÖZTEPE

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