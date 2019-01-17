Sol bek arayışında olan Göztepe, Baba Rahman'ı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun kiralanması için Chelsea ile el sıkıştığı öğrenildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe forması giyecek.

Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak forma giyen Baba Rahman, bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta 163 dakika görev alabildi. Ganalı futbolcu 2015 yılında Augsburg'dan Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kaynak: beINSPORTS