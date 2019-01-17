Göztepe Chelsea'den Baba Rahman'la anlaşmaya vardı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı sol bek Baba Rahman'ın kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşmaya vardı.

17 Ocak 2019, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Göztepe Chelsea'den Baba Rahman'la anlaşmaya vardı!

Sol bek arayışında olan Göztepe, Baba Rahman'ı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncunun kiralanması için Chelsea ile el sıkıştığı öğrenildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe forması giyecek.

Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak forma giyen Baba Rahman, bu sezon Bundesliga'da sadece 2 maçta 163 dakika görev alabildi. Ganalı futbolcu 2015 yılında Augsburg'dan Chelsea'ye 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kaynak: beINSPORTS

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