Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Göztepe , Çaykur Rizespor ’u konuk edecek. Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor. Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibinde eksik yok, kart cezası sona eren orta saha Obina Nwobodo, görev verilmesi durumunda oynayabilecek.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan Salı günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Göztepe - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund

Konuk ekipte ise sağlık sorunları bulunan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Milan Skoda, İzmir kafilesinde yer almadı. Rize temsilcisinde, Fransız golcü Remy kafileye dahil edildi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı.