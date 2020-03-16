Çaykur Rizespor'un hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe kendi sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. Son dönemde kötü gidişini durdurumayan Çaykur Rizespor ise kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe, rakibini saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son 3 maçında puan almayan ve bu müsabakalarda gol atamayan Göztepe, 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 müsabakada galip gelemeyen Çaykur Rizespor da 25 puan ve averajla düşme hattında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler ve Ege Özkayımoğlu yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Göztepe kalesinde 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında Rize'deki müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.