Süper Lig’de 30 puanla 8. sırada yer alan Göztepe, 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile İzmir’de karşılaşacak. Ligin ikinci devresindeki 3 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, 21. haftaya 30 puanla 8. sırada girdi.İkinci devreye Antalyaspor deplasmanında 3-0’lık galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra yeni stadı Gürsel Aksel Stadı’nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Geçen hafta Yukatel Denizlispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’ndaki ikinci maçında yarın Çaykur Rizespor’la karşılaşacak.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Rizespor'a kar engeli...

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 21’inci haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını Rize’de kendi tesislerinde tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan İzmir’e gitmeyi planlıyordu. Havalimanında ki uçuşların aksaması dolayısıyla kendi tesislerinde beklemeye başlayan Çaykur Rizespor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ile görüştükleri öğrenildi.

Uygun hava şartlarının oluşması durumunda Çaykur Rizespor'un İzmir’e gitmesi bekleniyor. TFF’nin kötü hava şartlarının devam etmesi durumunda mücadeleyi bir gün sonraya ya da ileri bir tarihe erteleyeceği öğrenildi.

Göztepe'de Beto cezalı!

Cezalı kaleci Beto’nun forma giyemeyeceği Göztepe’de Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Ege Özkayımoğlu’nun da sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor’la 8. randevu

Çaykur Rizespor’la Süper Lig’de 8. maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, daha önceki 7 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atıp kalesinde aynı sayıda gol gören Göztepe, ligin ilk devresinde deplasmandaki rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.