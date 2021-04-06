Göztepe - Çaykur Rizespor maçı canlı

Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Göztepe , Çaykur Rizespor ’u konuk ediyor. Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor. Yenilmediği son 3 maçta 7 puan toplayan Çaykur Rizespor ise ligde 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇ BAŞLADI!





Göztepe: İrfan; Murat, Titi, Atınç, Berkan; Obinna, Soner, Zulj; Halil, Tripic, Cherif.

Rizespor: Gökhan, Fabricio, Meriah, Dokovic, Talbi, Melnjak, Tunay, Sabo, Doğan, Fernando, Samudio.

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan müsabaka saat 16.00’da başladı. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Göztepe - Rizespor maçından notlar

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, Cumartesi günü oynanan Kayserispor karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise cezalı Alpaslan'ın yerine Titi'yi görevlendirdi. Deneyimli teknik adam, orta sahada Esiti'nin yerine kart cezası sona eren Nwobodo'yu sahaya sürdü. Hücum hattında da iki değişikliğe giden Karaman, Diabate ve Jahovic'in yerine Zulj ve Tripic'i oynattı. Sarı-kırmızılılarda PFDK tarafından 1 resmi müsabakadan men cezası aldığı bildirilen Alpaslan, maç kadrosundan çıkartılırken yerine Yalçın Kayan kadroya dahil edildi. Sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Mihojevic ise kadroda yer almadı.