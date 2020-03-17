Göztepe - Çaykur Rizespor (CANLI)

Çaykur Rizespor'un hava şartları nedeniyle İzmir'e gelememesi nedeniyle ertelenen 21. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Göztepe kendi sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. Son dönemde kötü gidişini durduramayan Çaykur Rizespor ise kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Gürsel Aksel Stadı’nda Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği karşılaşma saat 20.00’de başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

Göztepe - Çaykur Rizespor 11'ler:

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Meljnak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

Ligde son 3 maçında puan almayan ve bu müsabakalarda gol atamayan Göztepe, 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 müsabakada galip gelemeyen Çaykur Rizespor da 25 puan ve averajla düşme hattında yer alıyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 8. kez karşılaşan Göztepe, daha önceki 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan Göztepe kalesinde 6 gol gördü. Ligin ilk yarısında Rize'deki müsabaka golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.