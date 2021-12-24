Göztepe büyük şansı kaçırdı

Maça çok hızlı başlayan ve henüz 3'üncü dakikada suskun golcüsü N'Diaye ile öne geçen Göz-Göz, Vodafone Park'ta çok önemli fırsatları değerlendiremeyip büyük hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşma 1-1 devam ederken 41'de Soner'le penaltı kaçıran sarı-kırmızılılar sahadan puansız ayrılarak düşme hattına iyice yerleşti. Beşiktaş 'ta 81'inci dakikada Rosier'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine karşı son anlarda net pozisyonlar bulan Göztepe , kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçemedi. Bu sonuçla son 3 maçını puansız bitiren İzmir temsilcisi, 14 puanda kalıp umut tüketti.

İlk yarının son haftasında pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta Adana Demirspor'u konuk edecek Göztepe'nin Teknik Direktörü Nestor El Maestro, İstanbul'da oyunu domine etmelerine karşın sonuç alamadıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde Beşiktaş maçını geride bırakıp Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğinin altını çizen Sırp teknik adam, "İyi bir oyun sergiledik. Her maç bu oyunu sürdürmek istiyoruz. Artık tamamen Adana Demirspor karşılaşmasına odaklanmalıyız. Ben sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum. Hatalarımızı düzeltmeliyiz" dedi.

Beşiktaş'a deplasmanda üst üste 5'inci yılda da mağlup olan Göztepe'de penaltı kaçıran Soner ise sosyal medyada taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.