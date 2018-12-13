Göztepe ile Bursaspor Süper Lig'in 16. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Son 4 maçını kaybeden ve göreve Kemal Özdeş'i getiren Göztepe Bursaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Antalyaspor'a kendi sahasında yenilen Bursaspor ise yeni bir seri peşinde olacak.

Göztepe - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda oynanacak haftanın açılış maçı saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe - Bursaspor muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

Bursaspor: Muhammed (Okan)- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Kemal Özdeş ile anlaşan Göztepe, 16. haftaya 18 puanla 12. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalısı Kadu’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre, Deniz Kadah, Axel Ngando ve Kerem Atakan Kesgin yarınki maçta forma giyemeyecek. Ceza sınırında bulunan Celso Borges, Tayfur Bingöl ve Alpaslan Öztürk yarın sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son maçı olan MKE Ankaragücü karşısında mücadele edemeyecek.

Konuk Bursaspor'da Sakho ve Furkan Soyalp'in sakatlığı devam ediyor...

Bursaspor’la 35. randevu

Süper Lig’de Bursaspor’la daha önce 34 maça çıkan Göztepe, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bursaspor’a 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 36 gol gördü.

İzmir’de rakibiyle karşılaştığı 17 maçta sahadan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Göztepe, iç sahada 22 gol atıp, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

Geçen sezon Bursa’da rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, İzmir’de 2-1’lik sonuçla galip geldi.

"Bir Atkı Bir Oyuncak"

Göztepe Kulübünün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere taraftarlar, yarınki müsabaka öncesinde Bornova Stadı çevresine kurulacak stantlara Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşyaları bırakabilecek.