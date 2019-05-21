Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girildi. Şampiyonun belli olduğu ligde gözler ise ateş hattına çevrildi. 33’üncü hafta oynanan mücadelelerde MKE Ankaragücü, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Göztepe de, Bursaspor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılırken, rakibiyle arasındaki 1 puanlık avantajını korudu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Kümede kalmak için 3 takım; Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadele verirken, bu takımlardan yalnızca biri hafta sonu alınacak sonuçlara göre ligde kalacak. Ligin son haftasına 15’inci Göztepe 35 puanla, 16’ncı Bursaspor 34 puanla ve 17’nci Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise 32 puanla giriyor. Son sıradaki Akhisarspor ise önceki hafta ligden düşmeyi garantilemişti.

Bursaspor nasıl ligde kalır?

Son 2 sezonda küme düşmesi korkusu yaşayan ancak son haftalarda elde ettiği galibiyetler neticesinde lige tutunan Bursaspor, bir kez daha bunu başarmak için sahaya çıkacak. Bursa temsilcisinin ligde kalması için; deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Göztepe’nin MKE Ankaragücü’ne puan kaybetmesi gerekiyor. Bursaspor, Malatya deplasmanında berabere kalırsa, Göztepe’nin evinde yenilgisinde dahi ligden düşecek. Zira buna iki takımın da 35 puanı bulunacak ve genel averaja bakılacak. 33’üncü hafta sonunda Göztepe -6 averajıyla, -10 averajlı Bursaspor’un önünde yer alıyor. Bursaspor’un beraberliğinde kümede kalmak için Göztepe’nin rakibine en az 5 farklı mağlubiyetini bekleyecek.

Göztepe nasıl ligde kalır?

Ateş hattında en avantajlı konuma sahip Göztepe’ye ligde kalması için galibiyet yetiyor. Sahasında MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak olan İzmir temsilcisi, Bursaspor’un 1, Erzurum ekibinin ise 3 puan önünde yer alıyor. Göztepe, MKE Ankaragücü karşısında kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın ligde kalacak. Göztepe rakibiyle berabere kalması halindeyse bu skora göre tek rakibi olacak Bursaspor’un Malatya deplasmanındaki puan kaybını bekleyecek. Göztepe, mağlup olduğu takdirde ise bu kez Bursaspor’un dışında BB Erzurumspor’un da puan kaybını da bekleyecek. Göztepe kaybeder, Bursaspor berabere kalır ve Erzurum ekibi puan kaybı yaşarsa Göztepe ile Bursaspor’un puanları 35’te eşitlenecek. İkili averajı da eşit olan bu iki kulüpten Göztepe, MKE Ankaragücü’ne en az 5 farklı mağlup olmadığı takdirde genel averaj üstünlüğü ile ligde kalacak.

Erzurumspor nasıl ligde kalır?

31’inci hafta sahasında Bursaspor’u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda kritik bir adım atan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sonraki hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a yenildi ve Bursaspor’un da kazanmasıyla birlikte bu avantajını yitirdi. Erzurum temsilcisi, son maçında Fenerbahçe’ye de evinde 1-0 mağlup olarak ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Erzurum ekibinin ise ligde kalmak için deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor’u mutlaka yenmesi ve Bursaspor ile Göztepe’nin puan kayıplarını beklemesi gerekiyor. Buna göre Erzurumspor, Kayserispor’u yener; Bursaspor ile Göztepe aynı anda kaybederse, Erzurum ekibi Göztepe ile puanları 35’e eşitleyecek. Bu durumda sezon içerisinde Göztepe’yi her iki maçta yenen Erzurum ekibi ikili averaj üstünlüğüyle ligde kalacak. Şayet Erzurumspor kazanır, Göztepe yenilir, Bursaspor ise berabere kalırsa bu kez 3 takımın da puanları 35’e eşitlenecek. Böyle bir durumda 3’lü averaja geçildiğinden burada rakiplerine üstünlük sağlayan Erzurum temsilcisi ligde kalacak.