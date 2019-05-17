Göztepe, Bursaspor deplasmanına coşkuyla uğurlandı

SPOR Toto Süper Lig'de Pazar günü en önemli rakibi Bursaspor'la kümede kalma yolunda deplasmanda adeta kader maçına çıkacak Göztepe'yi yüzlerce taraftarı coşkuyla Bursa'ya uğurladı. Adnan Menderes Havalimanı'nda toplanan sarı-kırmızılı futbolsever takım otobüsünün önünü keserek meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Giden yolcu kapasında da kalabalık bir grup taraftar pankart, flama ve bayraklarla futbolculara destek oldu. Teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular tek tek taraftarları selamlarken bazı oyuncular telefonlarıyla bu anların görüntüsünü kaydetti.

Taraftarlar takımdan galibiyet sözü alırken, uğurlama coşkuyla sona erdi. İzmir'den havayolu ile Sabiha Gökçen Havalilmanı'na hareket eden Göztepe'nin İstanbul'da 1 günlük kamp yapacağı ve sonra karayolu ile maç günü Bursa'ya gideceği bildirildi. Göztepe'de sakatlıkları yüzünden takımdan ayrı çalışan golcü Cameron Jerome ve kanat Yasin Öztekin de kafilede yer alırken sakatlığı sona eren Serdar Gürler'in Bursaspor sınavında forma giyeceği, Jerome ve Yasin'in ise durumlarının maç saatinde netleşeceği açıklandı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)