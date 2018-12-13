Göztepe - Bursaspor CANLI

Göztepe ile Bursaspor Süper Lig'in 16. hafta maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Son 4 maçını kaybeden ve göreve Kemal Özdeş'i getiren Göztepe Bursaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından Antalyaspor'a kendi sahasında yenilen Bursaspor ise yeni bir seri peşinde olacak.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

9. dakikada Latovlevici’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Saivet’in kaleye göndermek istediği topu kaleci Beto uzaklaştırdı.

26. dakikada Saivet’in ceza alanı dışından attığı şutta, kaleci Beto topu kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan Halil’in yaptığı ortada, savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Castro’nun ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lima’nın şutunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Göztepe - Bursaspor ilk 11'ler

Göztepe: Beto, Alpaslan, Reis, Titi, Berkan, Poko, Castro, Borges, Halil, Yasin Öztekin, Jerome

Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Vergini, Barış, Badji, Aytaç, Lima, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir



