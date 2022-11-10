Göztepe – Bucaspor 1928 maç sonucu: 2-0

Spor Toto 1’inci Lig’deki Göztepe ve TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk yarışı veren Bucaspor 1928, 9 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelirken, hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen iki takımın taraftarları maça ilgi gösterdi. Tribünlerde 4904 biletli seyirci yer aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümüne denk gelen maçta iki takım sahaya, “Saygı ve özlemle anıyoruz” yazılı siyah pankartla çıktı. Göztepeliler seremonide siyah tişört giyerken, formalarının göğsünde de Atatürk amblemi taşıdı.

2’nci dakikada Göztepe’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topan başına geçen Emre Çolak’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.

25’inci dakikada Göztepe öne geçti. Tarık Çamdal’ın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasına giren Hüsemettin’in plasesi yan direğin içinden döndü, Kvasina kale önünde topu tamamladı: 1-0.

44’üncü dakikada gelişen Bucaspor 1928 atağında sol çaprazdan ceza alanına giren İlhan Depe’nin şutu direği sıyırarak auta çıktı.

47’nci dakikada gelişen ev sahibi atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mamah’ın sert şutunu kaleci Alp kornere çeldi.

60’ıncı dakikada fark 2’ye çıktı. Emre Çolak’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp’in yumruklayıp uzaklaştırmaya çalıştığı topu Atanga kafayla ağlara yolladı: 2-0.

Karşılaşma başka gol olmayınca bu skorla sona erdi.

DHA