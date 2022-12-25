Göztepe-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanıp Play-Off yolunda umutlanan Göztepe , yarın ilk yarının son haftasında evinde üst sıraları hedefleyen Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsely Aksel Stadı'nda Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak, TRT Spor ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi Göztepe, cezası nedeniyle krarşılaşmayı seyircisinden yoksun olarak oynayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcü Hüsamettin ve Hasic forma giyemeyecek. Kart cezalısı stoper Emir de bu maçta sahadaki yerini alamayacak. Tedavileri tamamlanan kanat Mamah ve sol bek Yunus Emre'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Bodrumspor'da ise cezalı defans oyuncusu Musah Mohammed İzmir deplasmanında olmayacak. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, devre arasına iyi bir konumda girmek istediklerini belirtti. Bodrumspor maçını da kazanıp seriyi sürdüreceklerine inandığını dile getiren Özkayımoğlu, "Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama onların varlığını hissedeceğiz" dedi.

Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir de zorlu bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Göztepe son haftaların formda takımı. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" yorumunu yaptı. (DHA)