Siyah-beyazlıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmasının ardından Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş, Göz-Göz'ün yolunu tuttu. Southampton'ın hisselerini de elinde bulunduran Sport Republic şirketinin Beşiktaş 'tan iki oyuncuyu futbol şubesini devraldığı Göztepe 'ye istediği ve anlaşmanın gerçekleştiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

Beşiktaş, Hasic ve Emirhan'ın Göztepe'ye kiralandığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe’ye geçici transfer olmuşlardır.

Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş’a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.