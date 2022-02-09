Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın saat 20.30’da oynanacak maçta Beşiktaş ’a konuk olacak olan Göztepe , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 15.00 uçuşuyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girecek.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)