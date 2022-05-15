Topladığı 55 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Kara Kartal, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve moral depolamayı istiyor. Lige 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe ise evindeki son maçında ağırlayacağı Beşiktaş'ı devirip, 13 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Süper Lig 'de iç sahada son maçına çıkacak Sarı Kırmızılı ekipte karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 408.5, 2. kategori 245, 3. kategori 109, 4. kategori 82, 5. kategori 54.5 ve 6. kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı.

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Göztepe: Arda, Kerim, Mihojevic, Arslanagic, Berkan, Halil, Rudi, Atakan, Yalçın, Tijanic, Di Santo

Beşiktaş: Emre, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Josef, Kenan, Emirhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Rachid Ghezzal’ın özel günü

Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe’ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.

Kara Kartal deplasmanda kaybetmiyor

Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş’ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ye ni takımıyla ilk maçını Trabzonspor ’la deplasmanda oynayan Ismael’in takımı, Bordo-Mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

Eksik sayısı 8’e ulaştı

Kara Kartal’da cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta oynayabilecek. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı da sürüyor. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ersin Destanoğlu ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Miralem Pjanic de kadroya alınmadı. Vida, Mert, Oğuzhan, Mehmet To pal, Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ta 7 isim sınırda

Beşiktaş’ta bugünkü müsabaka öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal’da; Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Montero ve Rachid Ghezzal bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.