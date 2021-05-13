81 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 42. son haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, avantajını kullanıp İzmir'de şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. 51 puanla 10. sırada haftaya giren Göztepe ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

Oğuzhan ve Gökhan Töre'den iyi haber

Siyah-Beyazlılar'da, Göztepe karşılaşması öncesinde Adem Ljajic'in omzunun çıkması teknik heyeti üzerken, Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'den ise iyi haber geldi. Oğuzhan Özyakup, dünkü idmanda en hırslı isimlerden bir tanesi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, bu doğrultuda Göztepe karşısında da sahne almayı çok istiyor. Maç eksiği bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu için de son kararı Sergen Yalçın'ın maç gününde vereceği belirtildi. Bu sezon 25 maça çıkan Oğuzhan, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Töre'de sıkıntı yok

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre'nin, kendisini idmanlarda deneyeceği belirtilmişti. 29 yaşındaki yıldız, dün gerçekleştirilen idmanda yer aldı. Tecrübeli kanat oyuncusunun, takımla birlikte çalıştığı ve durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenildi. Gökhan Töre, şans verilmesi halinde Göztepe karşısında Siyah-Beyazlı formaya kavuşacak.

Tüm gözler Cyle Larin'e çevrildi

Galatasaray ve Karagümrük yenilgileri sonrasında şampiyonluğu son haftaya bırakan Kara Kartal, artık yolun sonuna geldi. Siyah-Beyazlılar, Göztepe karşısında zafere uzanır ve genel averajda Galatasaray'dan üstün olursa şampiyon olacak. Beşiktaş'ta da Göztepe maçı öncesinde tüm gözler Cyle Larin'e çevrildi. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda takımın tek gol silahı Kanadalı olacak. Hâl böyle olunca da teknik direktör Sergen Yalçın ve teknik ekip, 26 yaşındaki futbolcu ile özel olarak ilgileniyor. Larin de kendisinden beklenenler doğrultusunda ekstra idmanlar yapıyor. Yıldız oyuncunun, idmanlardaki performansı ile fark yarattığı belirtildi.

Orta saha düşündürüyor

Yaşadığı üst üste puan kayıpları sonrasında zirvedeki yalnızlığını koruyamayan Beşiktaş'ta orta sahaya çözüm aranıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle beklentilere karşılık veremeyen Mensah ve sürekli sözleşmesi ile gündemde olan Dorukhan’dan da istediği verimi alamadı. Göztepe önünde merkez orta alana ağırlık veren başarılı çalıştırıcı oyuncuları ile bir dizi özel çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'ın, orta sahadaki kurgusunu Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal ve N'Koudou üzerine kurması bekleniyor.

Takımın beyni Ghezzal olacak

Yaşanan puan kayıpları sonrasında şampiyonluğu son maça taşıyan Beşiktaş'ta, Göztepe mücadelesinde takımın beyni Rachid Ghezzal olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cezayirli kanat oyuncusundan hem savunmada hem de hücumda takım arkadaşlarına liderlik etmesini istedi. 29 yaşındaki oyuncuya, bu anlamda saha içerisinde serbestlik tanınacağı belirtildi.

En büyük kozlardan biri Rosier

Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki en çalışkan isimlerinden biri olan Valentin Rosier, yine idmanlarda göz doldurdu. 24 yaşındaki sağ bek, bu anlamda Göztepe karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Teknik heyet, Fransız futbolcuya, mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatıp hem savunmada hem de hücumda ekstra performans sergilemesini istedi. Rosier, bu sezon 32 lig maçında 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.