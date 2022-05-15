Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI

Topladığı 55 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş , Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olutyor. Avrupa kupalarına katılma şansı kalmayan Kara Kartal, İzmir deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve moral depolamayı istiyor. Lige 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe ise evindeki son maçında ağırladığı Beşiktaş'ı devirip, 13 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Süper Lig 'de iç sahada son maçına çıkan Sarı Kırmızılı ekipte karşılaşmanın bilet fiyatları 1. kategori 408.5, 2. kategori 245, 3. kategori 109, 4. kategori 82, 5. kategori 54.5 ve 6. kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Göztepe - Beşiktaş maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Göztepe - Beşiktaş maçı başladı.

Karşılaşmadaki ilk şut girişimi konuk ekip Beşiktaş'tan geldi. 3. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

7. dakikada genç Emirhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, bekletmeden ceza sahasına çevirdi. O bölgede Dino Arslanagic'e çarpan top ağlara gitti ancak daha önce Larin için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Emre Bilgin'den arka arkaya iki kurtarış

10. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanılan karambolde Di Santo topu önünde vurdu ve yakın mesafeden şutunu çekti, kaleci Emre ilk pozisyonda topu kurtardıktan sonra meşin yuvarlak yine Di Santo'nun önünde kaldı, deneyimli futbolcu bir kez daha şutunu çekti ancak Emre yine kurtardı ve Rosier daha sonra topu uzaklaştırdı.

12. dakika Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton oyuna devam edemedi ve yerine Necip girdi.

Kırmızı kart!

Beşiktaş'ın kaptırdığı topta hızlı atağa çıkan Baku'yu düşüren Rosier, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. daha sonra Nkoudou oyundan çıktı ve yerine Kenan girdi.

Kartal 10 kişi golü buldu!

27. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Beşiktaş serbest vuruş kazandı. topun başına geçen Ghezzal'ın şutu barajdan sekti ve Larin'in önünde kaldı. Kanadalı futbolcunun sol çaprazdan yapmış olduğu vuruş ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 10 kişi Göztepe önünde 1-0 öne geçti.

Göztepe - Beşiktaş 11'ler:

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’de küme düşen Göztepe’ye konuk olan Beşiktaş geçen sene, aynı gün Gürsel Aksel Stadı’nda şampiyonluğunu ilan etti. 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, 15 Mayıs 2021 tarihinde ligin son haftasında Göztepe’ye konuk olmuştu. Sarı-kırmızılıları, Gürsel Aksel Stadı’nda 2-1 yenen Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, geçen haftaki Fenerbahçe derbisine göre 4 farklı ismi sahaya sürdü. Beşiktaş'ta geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe'de ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de yer alan Kerim Alıcı ve Halil Akbunar'ın yerine Murat Paluli ve Kahraman Demirtaş mücadele etti.

Rachid Ghezzal’ın özel günü

Beşiktaş formasını başarıyla giyen takımın Cezayirli süperstarı Rachid Ghezzal, Göztepe’ye rakip olduğu üç Süper Lig maçında 2 gol ve bir asistle 3 golde pay sahibi oldu. Cezayirli kanat oyuncusunun profesyonel kariyerinde filelerini üç kez havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor. Ghezzal, bugün Göztepe filelerini sarsarsa kariyeri için özel bir istatistiğe imza atmış olacak.

Kara Kartal deplasmanda kaybetmiyor

Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş’ın başında çıktığı 3 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi. Ye ni takımıyla ilk maçını Trabzonspor ’la deplasmanda oynayan Ismael’in takımı, Bordo-Mavili ekiple 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor maçını da golsüz eşitlikle tamamladı. Beşiktaş deplasmandaki son maçında ise Yukatel Kayserispor’u 3-2 mağlup etti.

Eksik sayısı 8’e ulaştı

Kara Kartal’da cezalı oldukları için Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta oynayabilecek. Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz’ın sakatlığı da sürüyor. Öte yandan ayak bileğinden sakatlanan Ersin Destanoğlu ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan Miralem Pjanic de kadroya alınmadı. Vida, Mert, Oğuzhan, Mehmet To pal, Gökhan Töre de kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ta 7 isim sınırda

Beşiktaş’ta bugünkü müsabaka öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal’da; Atiba Hutchinson, Alex Teixeira, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin, Montero ve Rachid Ghezzal bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.