Göztepe - Beşiktaş (CANLI)

81 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 42. son haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, avantajını kullanıp İzmir'de şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. 51 puanla 10. sırada haftaya giren Göztepe ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Göztepe - Beşiktaş maçı 11'leri:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic

Yedekler: Arda, Bartu, Gassama, Burekovic, Kubilay, Yalçın, Zulj, Beykan, Napoleoni, Ideye

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N’Koudou, Larin

Yedekler: Utku, Emre, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.