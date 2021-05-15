Göztepe - Beşiktaş (CANLI)
Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla Galatasaray'ın önünde lider giren Beşiktaş, Göztepe maçıyla sezonu noktalayacak. Evinde Fatih Karagümrük'e kaybeden ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş, İzmir deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Sergen Yalçın'ın ekibi, avantajını kullanıp şampiyonluğa uzanmaya çalışacak. Göztepe ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kritik 90 dakika öncesi 11'ler ve detaylar haberimizde.
81 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Süper Lig'in 42. son haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle yara alan Beşiktaş, avantajını kullanıp İzmir'de şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. 51 puanla 10. sırada haftaya giren Göztepe ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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Göztepe - Beşiktaş maçı 11'leri:
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic
Yedekler: Arda, Bartu, Gassama, Burekovic, Kubilay, Yalçın, Zulj, Beykan, Napoleoni, Ideye
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N’Koudou, Larin
Yedekler: Utku, Emre, Montero, Necip, Dorukhan, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.