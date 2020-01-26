Göztepe - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'de Sivasspor'a kaybeden ve Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Beşikaş deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde, Göztepe ise oldukça moralli. İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen Ege ekibi yeni stadında çıkacağı ilk maçı kazanmak için sahada...

Göztepe - Beşiktaş maçı 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Atiba, Boyd, Diaby, N’Koudou, Burak





Mücadele başladı.

3.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Jerome kafayı vurdu şutu kaleyi bulmadı.

8.dakikada ceza sahası dışından Soner sert vurdu top kaleci Karius'ta kaldı.

SARI KART Göztepe takımında Andre Castro, Diaby'ye yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

15.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Jerome hamle yaptı ancak topa dokunamadı

21.dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sol çaprazda uygun durumda topu alan Serdar şutunu çekti kaleci Karius topu çıkardı

24.dakikada Beşiktaş etkili geldi,. Sağ kanattan Burak Yılmaz ortaladı kale sahasında Diaby dokundu ama top dışarı gitti

25.dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol kanattan Serdar Gürler geldi yerden ortaladı kale sahasında Halil dokundu ve golü attı

Böylece Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk golünü Halil Akbunar kaydetmiş oldu

27.dakikada Göztepe yine etkili geldi. Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Jerome kaleci ile karşı karşıya kaldı şutunu Karius korner çeldi.

37.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı

38.dakikada Beşiktaş Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı.

42.dakikada sol kanattan Göztepe köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı.

45.dakikada Göztepe 2-1 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya Borges dokundu ve golü attı.

İlk yarıyı ev sahibi 2-1 galip tamamladı.







