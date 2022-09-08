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Göztepe, Berkay Atay’ı transfer etti

Göztepe, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Eylül 2022, Perşembe 15:22 Son Güncelleme:
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Göztepe, Berkay Atay’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ’de transferin son gününde hareketli saatler yaşıyor. Beşiktaş ’tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic’i kiralayan sarı-kırmızılılar, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay’ı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berkay Atay, ilk profesyonel sözleşmesini yapmış oldu.

Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Berkay Atay’a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)

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