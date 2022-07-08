Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , 34 yaşındaki sol beki Berkan Emir'in transferi için Eyüpspor'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Berkan Emir’in transferi ve bonservis bedeli konusunda Eyüpspor ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Berkan’a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2018'den beri Göztepe forması giyen Berkan Emir, Sarı Kırmızılı ekipte çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.