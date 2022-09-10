Göztepe beklentileri karşılayamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe 'de hava bozdu. Süper Lig'den düştükten sonra Türk futbolunda ilk yabancı yatırımcı olan Sport Republic yönetiminde, Danimarkalı futbol adamı Rasmus Ankersen başkanlığında çok büyük umutlarla girdiği sezonun ilk haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek taraftarını sevindiren Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında ise galibiyet göremeyip zirve yarışının uzağında kaldı.

Bu süreçte Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kalan Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor ve Boluspor'a kaybederek 5 maçta 5 puanla endişe yarattı. Transferin son gününde Hasic, Emirhan, Berkay, Kvasina ve Tarık Çamdal'la sözleşme imzalayan Göztepe'de yenilerden sadece Hasic forma giydi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Hüsamettin'in yerine oyuna giren Boşnak kanat oyuncusu etkili olamadı. Diğer 4 futbolcudan bir tek Berkay kadroda yer aldı.

TURGAY ALTAY: BUNU HAK ETMİYORUZ

Teknik direktör Turgay Altay ise iyi başladıklarını ancak takımda uyum sorunu olduğunu söyledi. Genç bir takım olduklarına vurgu yapan Altay, "Sonuç olarak 5 haftada 5 puan aldık. Kalitemizle bunu hak etmiyoruz. Maçı bitirme anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu girdaptan çıkmanın yolu sorumluluk almak ve pozisyonumuzu korumak. Bu konuda sıkıntılıyız. Ben bahane üretecek bir durumda değilim. Kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. Önümüzdeki maçları kazanarak istediğimiz seviyeye çıkacağız. Çok fazla transfer oldu. Yeni bir takımız, genç bir ekibiz. Bu geçiş sürecinde normalin üzerinde puan kayıpları yaşadık. Sorumluluk bendedir. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.