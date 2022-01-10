Önemli bir galibiyete imza attıklarına değinen Talat Papatya, "Aslında dünkü maç uzun haftalardır oynadığımız oyun ve mücadelenin bir kopyasıydı. Oyuncu, hoca, yönetim, taraftar aynıydı fakat takımdaki inanmışlık ve futbolculara maçın sonuna kadar verilen destek fark yarattı. Tüm dinamiklerimizle tek vücut olunca çıkacak sonucu gördük. Taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı bir oyun izlettiren oyuncu ve teknik ekibe, tribünlerde müthiş destek olan taraftarımıza teşekkür ederiz. Ancak bu maç bitti ve çok daha önemli, zor maçlar bizi bekliyor. Ayrıca Kovid tehlikesi ile tüm dengelerin değişebileceği lig maratonundayız. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Son olarak camianın bu inanç, azim ve desteğinin devamı, transferi biten ve transfer süreci devam eden oyuncuların da takıma katılmalarıyla ligi arzuladığımız noktada bitireceğimizden hiç şüphem yoktur" dedi.

İZMİR, (DHA)



