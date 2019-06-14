Göztepe Başkan Vekili Papatya: Göztepe hukuksuzluk yapmaz

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

TORBALI Belediye Meclisi'nin, altyapı tesisleri için eski belediye tarafından Göztepe’ye Pancar'da tahsis edilen 104 dönümlük arazinin devrini iptal etmesi sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaptığı, "Arazinin imarı yok. Ruhsatı iptal etmezsek usulsüzlük yapmış olacağız. Göztepe'ye yeniden tahsis edebilmemiz için yeni bir planlama gerekiyor. Hukuksuzluk yapamayız" açıklamasına Başkan Vekili Talat Papatya'dan cevap geldi. Basın mensuplarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştiren Papatya, "Bu proje sadece Göztepe'nin projesi değildi. Altyapı tesis projesi için İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi, İzmir Toprak Koruma Komisyonu ve Göztepe Spor Kulübü bir araya gelerek fikir birliği ortaya çıkardı. Şimdi, tesis arazisinin bize tahsisinin 'hukuksuz' gerekçesiyle iptal edilmesi kimsenin haddine değildir. Göztepe hiçbir hukuksuzluğun içinde olmamıştır, olmayacaktır. Büyük bir fikir birliği ile çıkan proje hukuksuz olamaz. Bu tesis İzmir gençliğine ve sporuna büyük katkı sağlayacaktı. Biz bu karar sonrası şoke olduk. Türk sporuna örnek bir tesis yapmak için hazırlanıyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Uygur'un kendileriyle diyaloğa girmediğini anlatan Papatya, "Kendisinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aracılığı ile 3 kez randevu istedik. Bize cevap verilmedi. İptal haberini biz 2 gün önce aldık. Göztepe her zaman diyalog kurmaya özen gösteren bir camiadır. Daha önceden tesis konusu istişare edilseydi, biz de ne gerekiyorsa yapardık. Kulüp Mimarı Tuğrul Büyükköken Torbalı'ya gitti, başkanla görüşmeye çalıştı. Ancak randevulara cevap alamadık. Tuğrul beyi imar müdürlüğüne gönderdiler. Uzlaşmacı bir tavır sergilemeyip iptal kararı çıkardılar. Burada bir hukuksuzluk yok diyalogsuzluk var" diye konuştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de devrede olduğunu ifade eden Talat Papatya, "Biz altyapısı olmayan bir kulübüz, bundan utanıyorum. Birçok branşta milli oyuncularımız var. Ancak altyapımızın gelişimi için bu tesis çok önemliydi. Tam sevincini yaşarken, hevesimiz kursağımızda kaldı. En az fazla 2 ay kaybedeceğimiz söylenmiş, bizim için saniyelerin önemi var. Sahaların yapımına 1 ay içinde başlanacaktı. Etap etap çalışmalar devam edecekti. Tekrar oturup konuşacağız. Umuyorum en kısa zamanda çözüme kavuşur" diye konuştu.

GÖZTEPE TARAFTARINDAN ORTAK TEPKİ

Göztepe taraftarları sosyal medyada ortak bildiri yayınlayıp Torbalı Belediyesi'ne tepki gösterdi. Tüm grupların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Torbalı Belediyesi'nin Göztepe altyapısına tahsis ettiği Pancar'daki 104 dönümlük arazinin, yeni göreve gelen belediye başkanı ve meclis üyelerinin saçma sapan, uydurma sebepler öne sürerek iptal ettirdiğini öğrendik. Şunu herkes bilsin ki, Göztepe Spor Kulübü ve taraftarları kimsenin reklam yapacağı bir mecra değildir. Hele siyasi malzemesi hiç değildir. Asla da olamaz. Kimin, kiminle ne gibi siyasi çekişmesi varsa bu kavgasını siyaset meydanında gerçekleştirin, çocukların ve gençlerin spor yapacağı alanlarda değil. Göztepeliler yapılan iyiliği de hainliği de asla unutmaz. Göztepemizin geleceğini oluşturacak olan bu tesisler bütün Göztepeliler için çok değerli ve önemlidir. Mazisi şan, şeref ve başarılarla dolu, İzmir'in en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Göztepe Spor Kulübü'nü ve dillere destan büyük taraftarlarını karşınıza almayın, ivedi bir şekilde bu yanlış karardan dönün. Aksi durumda, sizler de daha öncekiler gibi tarihin kara sayfalarında yerinizi alırsınız."