Süper Lig 'in 25. haftasında Göztepe ile Başakşehir, kozlarını paylaşacak. İlhan Palut sonrası göreve gelen Ünal Karaman yönetiminde henüz kazanamayan Göztepe, 26 puanla 12. sırada. İzmir ekibi, 4 maçlık 3 puan hasretini Başakşehir karşısında sonlandırmak istiyor. Okan Buruk'un ayrılığı sonrası Başakşehir'in başına geçen Aykut Kocaman da takımın başında çıktığı 2 maçtan puansız ayrıldı. Türkiye Kupası'da Fenerbahçe 'yi eleyen İstanbul ekibi, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürüp 6 maçlık galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Son şampiyon, topladığı 24 puanla 18. sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Karşılaşma öncesi Göztepe'de eksik oyuncu yok. Başakşehir'de önemli isimler İzmir deplasmanında olmayacak. Mbombo, Chadli, Visca, Ömer Ali, Caiçara, Aleksic, Mahmut, Mehmet Topal ve Hasan Ali'nin sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Göztepe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak.

Göztepe-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Esiti, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Ndiaye

Başakşehir: Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Cemali, Youssouf, Azubuike, Berkay, Fernandes, Guldbransen, Crivelli