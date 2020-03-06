Göztepe - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde Göztepe, maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Ligde iç sahada son 5 maçta yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Göztepe, yarın son 3 maçını kayıpsız geçen Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Avrupa'da tarih yazan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Göztepe - Başakşehir ilk 11'leri!

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba





Göztepe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık görev yapacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatki.com.tr'de...

Ligde 25. haftaya 34 puanla 8. sırada giren Göztepe’nin rakibi Medipol Başakşehir 49 puanla lider durumda bulunuyor. Göztepe’de sakatlıkları bulunan Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir’le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.