Göztepe ayağa kalkamadı

Son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar ardından büyük düşüşe geçti. Milli maç arasından önce deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-1 mağlup olan Göz-Göz, geçen hafta da Medipol Başakşehir'e taraftarı önünde 2-0 kaybetti. Antalyaspor karşılaşmasına çıkış olarak bakan sarı-kırmızılılar yine umduğunu bulamadı. Bu sezon 2. kez üst üste 3 mağlubiyet alan Göz-Göz, kurduğu Avrupa kupaları hayalinin uzağında kaldı. Göztepe geçen sezonun ikinci yarısından sürdürdüğü kötü deplasman karnesini Antalya'da da düzeltemedi. 2017-18'in ikinci yarısında hiçbir dış saha maçını kazanamayan Göztepe, bu sezon da oynadığı 7 maçta 6 yenilgi aldı.

Bir tek Trabzonspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2-1 yenen Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Erzurumspor ve Antalyaspor müsabakalarını kaybetti. Taraftarın sosyal medya üzerinden tepkiler göstermeye başladığı teknik direktör Bayram Bektaş, tek bir şutla yenildiklerini söyledi. İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak ikinci devrede pozitif bir görüntü ortaya koyduklarını ifade eden genç teknik adam, "Yaklaşık 10 şutumuz var. 2 tanesi isabetli oldu. Antalyaspor ise tek şutta golü attı" dedi.

Çok fazla pas hatası yaptıklarını vurgulayan Bayram Bektaş, "Rakibin attığı uzun topları bile Antalyaspor'a verdik. Bunlara dikkat edeceğiz. Çok üzgünüz ama daha iyi çalışacağız. 3 haftadır kötü oynamıyoruz ancak geriye düşünce önemli efor sarfediyoruz" yorumunu yaptı.

DHA



