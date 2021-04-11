Göztepe, Avrupa için umutlandı

Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar sürdürdüğünü anlatan Ünal Karaman, "Dikkatli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. Maç fazlasıyla 46 puanla 9'uncu basamakta yer alan Göztepe, kalan 7 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük (D), Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor (D), İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.

JAHOVIC FIRTINASI ESIYOR

Hatayspor deplasmanında 3 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı olan Adis Jahovic ise eski günlerine döndü. Devre arasında Antalyaspor'dan gelen Makedon futbolcu ilk 9 maçında gol atamadı. Siftahı Hes Kablo Kayserispor deplasmanında yapan Jahovic, gol sayısını 4'e çıkardı. Jahovic, Göztepe kariyerinde 2'nci kez hat-trick yaptı. Deneyimli golcü 2017-2018 sezonunda Göztepe'de oynarken Demir Grup Sivasspor deplasmanında 3 gol attı ve İzmir ekibi o maçı 3-2 kazandı.

DHA