Göztepe ateşten çıkamadı

Karşılaşmada iyi bir futbol ortaya koysa da gol yollarında yine büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar bitime 8 maç kala camiasını endileşlendirmeye devam etti. Bu mağlubiyetle hem deplasman hem de İstanbul fobisini sürdüren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna kümede kalacaklarını yineledi. Oynayacakları 8 maçın 5'inin içeride olduğunu hatırlatan genç teknik adam, "Önümüzde alınmamış 24 puan var. Burada kenetlenmiş bir camia bulunuyor" diye konuştu.

Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü konuk edip, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor'a misafir olacaklarını ifade eden Tuna, "Takımımızın potansiyelini iyi biliyoruz. Bu periyottan lider dahi çıkabiliriz. Ligde kalacağız. Beşiktaş deplasmanından oyuna iyi başladık. İlk yarıda etkiliydik ama pozisyon anlamında karşılığı bir türlü alamadık. İkinci yarıya gol yiyerek başladık fakat yine de oyun disiplininden kopmadık. Topsuz alanlarda iyiydik. Olması gereken Göztepe'nin biraz altındaydık" yorumunu yaptı.

Yabancı kuralı konusunda da değerlendirme yapan Tuna, "Türk futbolunun birçok sorunu var. Oyun ve futbolcu gelişimini etkileyen sorunlar mevcut. Değişimlerin ortak kararlarla alınması gerek" ifadelerini kullandı.

DHA



