Spor Toto 1'inci Lig'de devre arası transfer döneminde ABD'den golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil eden Göztepe , Adana Demirsporlu genç futbolculara kanca attı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girip adını Play-Off potasına yazdırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'dan ofansif orta saha Arda Kurtulan ve forvet Salih Kavrazlı için girişimlere başladı. Göz-Göz'ün iki oyuncuyu da sezon sonuna kadar kiralayabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişip yaz döneminde Adana Demirspor'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 20 yaşındaki Arda, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor forması giydi. 20 yaşındaki Salih de tıpkı Arda kibi kupa sınavında şans buldu. Adana Demirspor'un da oyuncuların gelişimi için kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi. (DHA)