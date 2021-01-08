Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Sarı-Kırmızılı takım Antalyaspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor haftaya moralli girdi. Ersun Yanal'ın öğrencileri deplasmanda galibiyet arayacak.

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

9 Ocak Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Göztepe'de iki eksik!

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte, cezalı Obinna Nwobodo da forma giyemeyecek.

Ligde Fatih Karagümrük'le birlikte deplasmanda galibiyeti olmayan iki ekipten biri konumundaki Fraport TAV Antalyaspor ise 21 puan ve averajla 11. durumda bulunuyor.

Öte yandan, Süper Lig'de rakibiyle daha önce 10 kez karşılaşan Göztepe, bu maçlarda sahadan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Rakip filelere 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü.