Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor’la yarın İzmir’de rövanş karşılaşmasına çıkacak. Geçen hafta kupada Antalyaspor’a 4-3 yenilen, Süper Lig’de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında karşılaşacak. Göztepe rövanşı kazanmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda tur peşined.

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe, 4-3’e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe’nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk’ün sakatlığı bulunuyor.