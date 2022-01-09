(ÖZET) Göztepe - Antalyaspor maç sonucu: 4-0

Süper Lig 'in 20. haftasında Göztepe , sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

4. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Halil’in kale önüne pasında sonrasında yaşanan karambolde Ndiaye'nin dokunuşunda kaleci Boffin topun sahibi oldu.

22. dakikada Göztepe, Atınç Nukan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

31. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Doğukan Sinik’in ön direğe yaptığı ortada tereddütte kalan kaleci İrfan Can, topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

35. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe’de Obinna’nın ara pasıyla kaleciyle karşıya kalan Kerim, topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca pozisyon gol değeri kazanmadı.

45. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Antalyaspor’da, Hakan’ın yaptığı ortaya kale önünde kafa vuruşu yapan Fredy’nin pozisyonunda kaleci İrfan Can sol köşeye uzanarak kornere çeldi.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

60. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye ile bir gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

67. dakikada Göztepe'de Dino Arslanagic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

78. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye ile bir kez daha gol bularak skoru 4-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.