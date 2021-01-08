Göztepe - Antalyaspor canlı
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 18. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Göztepe kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek moral bulan Antalyaspor ise çıkışını bu maçta sürdürme peşinde... Göztepe - Antalyaspor maçının detayları ve maçın canlı skor takibi Fanatik.com.tr'de... Göztepe - Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.
Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyorlar. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Sarı-Kırmızılı takım Antalyaspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor haftaya moralli girdi. Ersun Yanal'ın öğrencileri deplasmanda galibiyet peşinde...
GÖZTEPE - ANTALYASPOR CANLI TAKİP
10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
26. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.
30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
42. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye’nin şutu az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Göztepe'de Berkan'ın sol kanattan yaptığı orta sonrası altı pasa düşen topta Titi'nin vuruşu, çizgideki Orgill'den döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Göztepe - Antalyaspor maçının ikinci yarısı başladı.
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Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Marko Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Stefano Napoleoni
Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Ersan Gülüm dk. 15), Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Ersun Yanal