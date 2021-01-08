Göztepe - Antalyaspor canlı

Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyorlar. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Sarı-Kırmızılı takım Antalyaspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor haftaya moralli girdi. Ersun Yanal'ın öğrencileri deplasmanda galibiyet peşinde...

GÖZTEPE - ANTALYASPOR CANLI TAKİP

10. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Nuri Şahin ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Ideye müsait durumda pozisyondan yararlanamadı ve kaleci Boffin topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar giren Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.

42. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol taraftan yaptığı ortada, topa kale önünde kafayla vuran Ideye’nin şutu az farkla auta gitti.

45+1. dakikada Göztepe'de Berkan'ın sol kanattan yaptığı orta sonrası altı pasa düşen topta Titi'nin vuruşu, çizgideki Orgill'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Göztepe - Antalyaspor maçının ikinci yarısı başladı.

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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Marko Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Brown Ideye, Stefano Napoleoni

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Beykan Şimşek, Efe Binici, Zlatko Tripic, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Ersan Gülüm dk. 15), Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Mevlüt Han Ekelik, Omar Imeri, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Ersun Yanal