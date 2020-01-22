Göztepe - Antalyaspor (CANLI)

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yenildiği Antalyaspor’la yarın İzmir’de rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Geçen hafta kupada Antalyaspor’a 4-3 yenilen, Süper Lig’de ise rakibini 3-0 mağlup eden Göztepe, Antalya temsilcisiyle üst üste 3. maçında karşılaşıyor. Göztepe rövanşı kazanmak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda tur peşinde.

Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün saat 17.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda karşılaşıyor. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe, 4-3’e kadar 1 ve daha farklı galibiyetlerde çeyrek finale kalacak. Göztepe’nin 4-3 kazanması halinde uzatmaya gidecek müsabakada, her türlü beraberlik ve mağlubiyette İzmir temsilcisi kupaya veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk’ün sakatlığı bulunuyor.