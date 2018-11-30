Göztepe, Antalya deplasmanında puan arayacak

Ligde oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını üzen Göztepe, 14. hafta karşılaşmasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Suat Arslanboğa’nın yöneteceği açıklanırken, Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Ev sahibi haftaya 20 puanla 6. basamakta girerken, konuk Göztepe ise 18 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.

Defansta mecburi değişiklik

Zorlu maç öncesinde İzmir temsilcisinde sarı kart cezalıları Titi ve Gassama kadroda yer alamayacak. Daha önce sakatlanarak sezonu kapatan Traore ve golcü Deniz Kadah ile Atakan da takımla birlikte Antalya’da yer alamayacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın Titi’nin yokluğunda Kadu’ya, Gassama’nın yokluğunda ise Tayfur Bingöl’e şans tanıması bekleniyor. Göztepe’nin Antalyaspor karşısında muhtemel 11’i şöyle:

"Beto, Berkan, Kadu, Reis, Tayfur, Poko, Castro, Borges, Yasin, Halil ve Jerome."

Sosyal medyada güzel görüntüler

Karşılaşma öncesinde iki takımın sosyal medya hesaplarında oldukça güzel görüntüler yaşandı. Ev sahibi Antalyaspor hesabından yapılan paylaşımda, “Spor; dostluk, barış ve centilmenliktir. Göztepe’yi Akdeniz misafirperverliğiyle bekliyoruz. İyi olan kazansın” denilirken, Göztepe hesabı da bu paylaşıma sessiz kalmadı. İzmir ekibi de cevaben, “Antalya’nın bizde yeri her zaman ayrı. Antalya ismini duyunca koşarak geliyoruz. Cumartesi günü görüşmek üzere” denildi. Göztepe, Antalya’da iki kez Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. İki takımın resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi.

İHA