Süper Lig’de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, Ankaragücü’nü sahasında ağırlayacak. Bu sezon 7 maçta tek galibiyet alan, 5 maçta berabere kalan ve tek yenilgisi bulunan Göztepe Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçmek istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet arayacak. Göztepe, 9. haftaya 8 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe’nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir’deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

Göztepe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alpaslan Öztürk, Ideye Brown, Lamine Gassama ve Batuhan Kırdaroğlu’nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte 12 Kasım Perşembe günü 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Ankaragücü'nün galibiyeti yok!

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya’da kamp yaptı. Başkent temsilcisi, İzmir’de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor.

MKE Ankaragücü ile 43. randevu

Süper Lig’de rakibiyle 42 maça çıkan Göztepe, 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Göztepe, bu müsabakalarda 53 gol atıp, kalesinde 43 gol gördü. İç sahada rakibiyle oynadığı 21 müsabakada sahadan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi, 25 gol atıp, 25 gol yedi.



