Spor Toto Süper Lig’de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, konuk edeceği MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın ligde kalacak. Son haftaya 35 puanla 15. sırada giren Göztepe, düşme hattındaki rakiplerinden Bursaspor’un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ise 3 puan önünde yer alıyor. MKE Ankaragücü’nü mağlup etmesi halinde ligde kalacak Göztepe’nin olası puan kaybında ise rakiplerinin sonuçlarına göre ligdeki konumu belli olacak.

Göztepe - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında saat 19.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe nasıl ligde kalır?

İzmir temsilcisinin MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda ligde kalabilmesi için Bursaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından en fazla 1 puan alması gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki maçta yenilmesi halinde ise ligde kalabilmesi için İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un galip gelmemesi, ayrıca Bursaspor’un da puan kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bursaspor’un yenilgisi halinde Göztepe lige tutunurken, yeşil-beyazlı ekibin 1 puan alması halinde ise durumu iki takım arasındaki genel averaj belirleyecek.

Üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi halinde Göztepe ile Bursaspor lige veda edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte MKE Ankaragücü maçı öncesinde Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin’in sakatlıkları bulunuyor.

Daha önce iki kez başardı

Süper Lig’e 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda eden Göztepe, son haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girdiği 1974-1975 ve 1975-1976 sezonlarında ligde kalmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, son haftaya 25 puan ve averajla 12. sırada girdiği 1976-1977’de Orduspor’a 2-1 yenilerek 15. sıraya gerilemiş ve averajla Süper Lig’den düşmüştü.

MKE Ankaragücü ile 40. randevu

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 3-0 galip tamamlayan Göztepe, rakibiyle Süper Lig’deki 40. maçına çıkacak. İzmir temsilcisi daha önce oynadığı 39 müsabakada 14 galibiyet, 11 beraberelik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 46 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

Avantaj Göztepe’de

Düşme hattında gözler Göztepe-MKE Ankaragücü maçında olacak. Bornova Stadı’nda MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor’u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.

Bursaspor’da umutlu bekleyiş

Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek.

İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor’un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe’nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.

Erzurumspor rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor’a göre daha düşük. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor’un puan kaybetmesini, Göztepe’nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

Üçlü ve ikili averajda Erzurumspor avantajlı

Göztepe’nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe’nin yenilmesi, Bursaspor’un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un galibiyet alması halinde 35’te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe’nin yenilmesi, Bursaspor’un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor’un yenilmesi, Erzurumspor’un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe’yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.

Şayet Göztepe, MKE Ankaragücü’nü yenerse bu ihtimallerin hiçbiri önem kazanmayacak.

Maç programı

Düşme hattındaki takımların yarın saat 19.00’da başlayacak maçları şöyle:

Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova Stadı)

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya Stadı)