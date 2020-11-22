Göztepe - Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig ’de 6 maçtır kazanamayan Göztepe , Ankaragücü’nü sahasında ağırlıyor. Bu sezon 7 maçta tek galibiyet alan, 5 maçta berabere kalan ve tek yenilgisi bulunan Göztepe Ankaragücü'nü yenerek çıkışa geçmek istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda galibiyet arayacak. Göztepe, 9. haftaya 8 puan ve averajla 14. sırada girdi. Göztepe’nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir’deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI ANLATIMI

Maç başladı. Maçın 4. dakikasında Ankaragücü tehlikeli geldi. Saba Lobjanidze, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

GOL | Göztepe 10. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Ankaragücü ceza sahası içerisinde yükselen topa Guilherme kafasıyla yükseltti. Ndiaye, kaleci ve savunmadan daha fazla yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

PENALTI | Maçın 25. dakikasında Ankaragücü penaltı kazandı. VAR'dan pozisyonun incelenmesi önerisi geldi. İnceleme sonrasında Fırat Aydınus bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | Endri Çekici, Ankaragücü'ne penaltı kazandırmıştı. 30. dakikada topun başına da Endri Çekici geldi ancak Arnavut oyuncu topu üstten dışarı gönderdi ve penaltıyı kaçırdı.

37'de Ankaragücü tehlikeli geldi. Lobjanizde sağdan topla birlikte çizgiye kadar indi. Ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Orada Bolingi şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

Dakika 38'de Göztepe savunmasında yapılan hata sonrasında top Ankaragücü futbolcusu Atila Turan'da kaldı. Atila kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldı, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Lobjanizde'ye gönderdi. Lobjanizde şutunu attı, Göztepe savunmasında Titi son anda topu çizgiden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda gol olmadı ve ilk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

GOL | 62.dakikada Göztepe, Halil Akbunar'ın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Berkan, sağ kanatta bindirme yapan Obinna'ya pasını gönderdi. Obinna, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, çizgiye gidip topu içeri çevirdi. Halil Akbunar gelişine şutunu attı ve Göztepe'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

GOL | Göztepe 67. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Orta alandan atılan pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, Ankaragücü savunmasında olan Pazdan'a çalımı attıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcu topu köşeden filelerle buluşturdu ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetmiş oldu.

Göztepe - Ankaragücü maçının 11'leri

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lukasik, Atakan, Endri Çekici, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi.

Ankaragücü'nün galibiyeti yok!

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya’da kamp yaptı. Başkent temsilcisi, İzmir’de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor.

MKE Ankaragücü ile 43. randevu

Süper Lig’de rakibiyle 42 maça çıkan Göztepe, 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Göztepe, bu müsabakalarda 53 gol atıp, kalesinde 43 gol gördü. İç sahada rakibiyle oynadığı 21 müsabakada sahadan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan İzmir temsilcisi, 25 gol atıp, 25 gol yedi.