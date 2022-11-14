Göztepe - Ankara Keçiörengücü: 2-1

Spor Toto 1’inci Lig’in 13’ün haftasında Göztepe , sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü Yasin ve Palmer’in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Konuk takımın tek sayısı Rashad kaydetti. Karşılaşma öncesinde İstanbul’da meydana gelen bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Göztepe taraftarları da hayatlarını kaybedenler için karşılaşmanın ilk dakikasında tezahürat yapmadı.

24’üncü dakikada konuk takım öne geçti. Muharrem’in soldan ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Rashad Muhammed’in volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

34’üncü dakikada Göztepe direğe takıldı. İsmail’in sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

37’nci dakika evsahibi penaltı kazandı. Topla beraber ceza sahasına giren Yasin, Erhan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

39’uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Yasin penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

76’ncı dakikada Kvasina’nın pasıyla ceza sahasına giren Yasin’in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

77’nci dakikada Göztepe öne geçti. Mammah’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Palmer rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra golü yaptı: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe haftayı 3 puanla kapattı.

STAT: Göztepe Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

GÖZTEPE: Ekrem - Arslanagic, Atınç, Emir, Yalçın (Dk. 63 Palmer), Tijanic, Yunus Emre (Dk. 11 Tarık) (Dk. 90+1 Lukas Erhan), İsmail, Yasin, Mammah, Ali (Dk. 46 Kvasina)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Erhan, Haşim, Erkam, Muharrem, Mikail, Bekir, Bardhi (Dk. 81 Babaei), Melih (Dk. 63 Balaj), Olawoyin, Rashad

GOLLER: Dk. 39 Yasin (P), Dk. 79 Palmer (Göztepe) - Dk. 24 Rashad (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Atınç, Kvasina, Tarık (Göztepe) - Melih, Erhan (Ankara Keçiörengücü)

İZMİR, (DHA)