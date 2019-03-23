Göztepe - Altınordu maçında gol düellosu: 5-4

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig’e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen iki İzmir ekibi Göztepe ve Altınordu’nun hazırlık maçında gol düellosu yaşandı. Süper Lig’de kümede kalmak için mücadele eden Göztepe, 1'inci Lig’de play-off hesabı yapan Altınordu’yu Atatürk Stadı’nda 5-4 yenmeyi başardı. Göz-Göz sahaya Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Kadu, Titi, Berkan Emir, Andre Castro, Axel Ngando, Yoan Gouffran, Halil Akbunar, Cameron Jerome, Nabil Ghilas 11'i ile çıkarken, Altınordu ise Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Recep Yemişçi, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Okan Derici, Mehmet Murat Uçar, Sefa Yılmaz, Anıl Koç tertibiyle oynadı.

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANDI

Maçın 34'üncü dakikasında Göztepe, Berkan’ın golüyle öne geçti: 1-0. Sefa 38’de skoru eşitledi: 1-1. Maçın 40'ıncı dakikasında Jerome, 45'inci dakikasında Castro attığı gollerle Göztepe’yi 3-1’lik avantaja taşıdı. Ghilas 57'nci dakikada penaltıdan skoru 4-1 yaptı. Ardından toparlanan Altınordu, 60’ta Enes, 67’de Kerim’le goller bularak farkı 1’e indirdi: 4-3. Alican, 81'inci dakikada penaltıdan durumu 4-4’e taşırken müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada Gouffran söyledi: 5-4. Seyircisiz oynanan maçın bir hayli keyifli geçtiğini belirten Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksikleri görme açısından önemli bir karşılaşma oynadıkları görüşünde birleşti.