Göztepe - Altay maçının bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Spor Toto Süper Lig 'de İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İkinci yarıdaki son 4 maçını kazanıp düşme potasından kurtulan ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları sona eren Tannane ve Mihojevic'in yanı sıra cezası biten Soner görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Galibiyet hasreti 16 maça çıkan ateş hattındaki Altay'da ise cezalı Pinares ve Ceyhun derbide görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Serge Aka'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Altay'da Mert Nobre'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta, siyah-beyazlıların başında ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi. İki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, bugün profesyonel liglerde 58'nci randevuya çıkacak. Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 23, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı. Karşılaşmalarda Altay'ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.

İLK YARIDA ALTAY KAZANDI

Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Tarihi rekabette Altay'da 46, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak ön plana çıktı. Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok skor üreten isimler oldu.

TEKNİK ADAMLAR İDDİALI

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, derbilerin her zaman çok heyecan verici olduğunu söyledi. Sırp teknik adam, "Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Tüm camiamız bu maçın önemini biliyor. İyi bir gidişatımız var. Bu grafiği derbide de sürdürmek en büyük amacımız olacak" diye konuştu. Altay'ın genç teknik adamı Serkan Özbalta ise, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Camia olarak kenetlendik. Takımıma inanıyorum, hazırız" mesajını verdi. (DHA)