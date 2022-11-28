Spor Toto 1. Lig’de iki ezeli rakip Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Göztepeli Gürsel Aksel Stadı’nı tamamıyla doldurdu. Konuk Altay’da ise deplasman yasağının kalkmasının ardından bine yakın taraftar kale arkasındaki yerlerini aldı. Dostane geçmesi beklenen maçta ise adeta savaş çıktı. İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı.

Altay kalecisi Ozan'a saldırı

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırdı.





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Sahaya atlayan bir Göztepeli taraftar korner bayrağını söküp 50 metre koştu.

Yaka paça gözaltına alındı

Ozan’a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve başındaki 4 cm’lik kesiğe müdahale yapıldı. Kontrol amaçlı hastanede tutulan 29 yaşındaki Ozan Evrim Özenç, bugünkü kontrollerin ardından taburcu oldu.

Sırtı dönük olan Altay kalecisi Ozan'a korner bayrağı ile saldıran taraftar objektiflere bu şekilde yansıdı.









Savcı, korner direğini silah saydı

İzmir derbisinde Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi. DHA'nın haberi göre; savcı, korner direğini silah saydı. Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli Nihat Aydın’ın, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, sevk edildiği mahkemede ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ozan Evrim'e korner direği ile vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı ve cezaevine gönderildi.







