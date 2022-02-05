Göztepe - Altay maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Göztepe , son maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan aldı. El Maestro'nun öğrencileri mücadelede çok fazla şans buldu ve İngiliz teknik direktör kale önünde sergiledikleri soğukkanlılıktan memnun kaldı. İzmir ekibi art arda dördüncü galibiyetini aldı ve görünüşe göre El Maestro'nun değiştirdiği üç kişilik savunma anlayışının takıma olumlu etkisi oldu.

Altay, son maçta Konyaspor 'a 1-0 yenilerek mağlubiyet serisini devam ettirdi. Nobre'nin yönetim saltanatı, yönetim kurulunun yerine Serkan Özbalta'yı getirmesiyle beklenenden daha kısa sürdü. Kulüp, oyuncularına ödeme yapmakta zorlandığı ve kadronun derinlik eksikliğinden muzdarip olduğu için pek bir şey değişmeyecek.

Mücadelede ev sahibi takım favori.



