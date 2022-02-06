Süper Lig’de bugün Göztepe , Gürsel Aksel Stadı’nda ezeli rakibi Altay’ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar; Antalyaspor, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor ve Başakşehir’i (D) yenerek düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Göztepe’de stoper Mihojevic ve yeni transferlerden orta saha Tannane’nin de tamamen iyileşmesi teknik direktör Nestor El Maestro’nun elini güçlendirdi. Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçına çıkacak Altay’da ise Pinares ve Ceyhun’un cezaları devam ediyor.

Göztepe - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe-Altay maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Altay muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atınç, Arslanagic, Angel, Moubandje, Soner, Tannane, Halil, Jahovic, Di Santo

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Björnkander, Özgür, Thiam, Zeki, Poko, Kappel, Kazım, Bamba

Göztepe - Altay maçının bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Karşılaşmanın bilet fiyatları birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi. İki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, bugün profesyonel liglerde 58'nci randevuya çıkacak. Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 23, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı. Karşılaşmalarda Altay'ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.

İlk yarıda Altay kazandı

Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Tarihi rekabette Altay'da 46, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan Siyah-Beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak ön plana çıktı. Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok skor üreten isimler oldu.

Teknik adamlar iddialı

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, derbilerin her zaman çok heyecan verici olduğunu söyledi. Sırp teknik adam, "Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Tüm camiamız bu maçın önemini biliyor. İyi bir gidişatımız var. Bu grafiği derbide de sürdürmek en büyük amacımız olacak" diye konuştu. Altay'ın genç teknik adamı Serkan Özbalta ise, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Camia olarak kenetlendik. Takımıma inanıyorum, hazırız" mesajını verdi.