Göztepe - Altay maçı (CANLI)

Süper Lig ’de bugün Göztepe , Gürsel Aksel Stadı’nda ezeli rakibi Altay’ı konuk ediyor. Sarı-Kırmızılılar; Antalyaspor, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor ve Başakşehir’i (D) yenerek düşme hattından çıkarken, camia tüm gözünü İzmir derbisine çevirdi. Serkan Özbalta yönetiminde ilk maçına çıkacak Altay ise ateş hattından kurtuluşun fitilini yakmak için mücadele ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' İzmir derbisi başladı.

GÖZTEPE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

2' Halil Akbunar sol kanattan içeriye çevirdi, ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, altıpas üzerinden kaleye vurdu, kaleci Mateusz Lis net golü önledi.

LİS'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ

16' Berkan serbest vuruşu arka direğe doğru kesti, Wilker Angel, sol çaprazdan topa dokundu, Lis harika çıkarttı.

20' Di Santo zor pozisyonda vurdu, top yandan auta çıktı.

36' Zeki'den topu kapan Berkan savunmayı hazırlıksız yakalamasına rağmen ceza yayının gerisinden çok sert bir şut çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

PENALTI

38' Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ceza alanı içinde Kazım Can'ı düşürdü. Hakem Sarper Barış Saka önce aut kararı verse de VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltıyı gösterdi.

GOL

41' Deniz Kadah penaltı atışında fileleri sarstı ve derbide Altay'ı 1-0 öne geçirdi.

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

49' Kazımcan ceza alanı solundan, penaltı noktası üzerindeki Thaciano'yu gördü, Brezilyalı futbolcu döndü, vurdu ve İrfan Can'ı avladı: 2-0!

51' Atınç'la gole Göztepe yaklaştı. Başarılı savunmacının kafa vuruşu auta gitti.

67' Altay'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta top sol kanattaki Özgür'ün önüne düştü, Özgür'ün gelişine vuruşu yandan dışarı gitti.

Göztepe - Altay 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo

Altay: Mateusz, Özgür, Murat, Eric, Tolga, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Rodriguez, Kappel, Deniz.

Göztepe - Altay maçının bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Karşılaşmanın bilet fiyatları birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi. İki İzmir temsilcisi Göztepe ile Altay, bugün profesyonel liglerde 58'nci randevuya çıkacak. Bu sezonla birlikte 28 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 57 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 23, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı. Karşılaşmalarda Altay'ın 69 golüne karşılık Göztepe 49 gol kaydetti.

İlk yarıda Altay kazandı

Süper Lig'de Altay ile oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibine karşı son galibiyetini 9 Eylül 1979'da 3-1'lik skorla aldı. Daha sonraki 8 karşılaşmada Göztepe 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Altay, ligin ilk devresinde 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Tarihi rekabette Altay'da 46, Göztepe'de 32 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan Siyah-Beyazlı ekibin eski sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan eski teknik direktör Mustafa Denizli takımları adına en fazla gol kaydeden isimler olarak ön plana çıktı. Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok skor üreten isimler oldu.

Teknik adamlar iddialı

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, derbilerin her zaman çok heyecan verici olduğunu söyledi. Sırp teknik adam, "Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Tüm camiamız bu maçın önemini biliyor. İyi bir gidişatımız var. Bu grafiği derbide de sürdürmek en büyük amacımız olacak" diye konuştu. Altay'ın genç teknik adamı Serkan Özbalta ise, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Camia olarak kenetlendik. Takımıma inanıyorum, hazırız" mesajını verdi.

Eski dostlar rakip oldu

26 Ocak 2020 tarihinde açılan Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ilk kez derbiye sahne oldu. Göztepeli taraflar satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Göztepeli taraftarlar, atkılar ve flamalarla tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraflar, karşılaşma öncesinde koreografi yaptı.

Göztepe forma giyen ve Altay altyapısından yetişen Atakan Çankaya ve Aytaç Kara, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Geçtiğimiz dönemde Göztepe forması giyen Altaylı Deniz Kadah karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Poko da müsabakada yedek soyundu.

Her iki takım futbolcuları da ısınmaya, herkesi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak olan ‘Wings for Life World Run’a davet eden bir pankartla çıktı. Etkinliğin Türkiye ayağı, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te İzmir'de gerçekleştirilecek.